Dadas as incidências da partida, Rui Vitória não parou um minuto no banco de suplentes e o principal visado do treinador do Benfica foi o árbitro escocês Craig Thomson.

O momento em que os ânimos se revelaram mais exaltados foi ao minuto 28, quando Lang utilizou o braço, na grande área, para cortar a bola numa disputa aérea com Raúl Jiménez. Luisão e Zivkovic foram os que mais protestaram, mas o lance seguiu.

Na segunda parte as queixas continuaram, especialmente na troca de mimos entre Zivkovic e Xhaka e, posteriormente, na expulsão de André Almeida. Curiosamente, no final da partida, ninguém do Benfica fez qualquer reparo à arbitragem.

Autor: Filipe Pedras