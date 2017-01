Numa semana em que Pizzi e Ederson renovaram os seus contratos com o Benfica e que Rui Vitória estará prestes a fazer o mesmo, o treinador do Benfica sublinhou que a estabilidade da equipa se garante também nestas situações.

"Todos trabalhamos melhor quando sentimos que as situações estão mais estáveis. O Benfica transmite a toda a gente essa segurança e tranquilidade. Saiu o Gonçalo Guedes e não é por isso que há aí qualquer drama. Tudo é feito com planeamento e organização. Os jogadores gostam de sentir isso, que quem está a comandar este grande navio sabe o que tem a fazer. É importante para todos sentirmos esta estabilidade", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da meia-final da Taça CTT com o Moreirense, amanhã, no Estádio do Algarve (20H45).

Autor: Sofia Lobato