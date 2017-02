Ainda na senda das críticas às arbitragens, Rui Vitória lembrou o sucedido nas partidas com Boavista e V. Setúbal, recordando que, apesar dos erros, não fez quaisquer comentários. Contudo, lembrou que não quer ser o "bom aluno da turma" e por isso deu um 'murro na mesa', frisando que sente uma "grande amargura" pelo que tem acontecido."Há três semanas, há um jogo na Luz que ia para o Guinness! Três golos em vinte minutos, com erros em todos eles. E a minha postura no final? Zero! Não disse nada! Já a maioria dos meus colegas... Não há equipa em Portugal que vire um resultado de 0-3 para 4-3... Nós fizemos três. A minha postura foi zero. Fizemos depois um mau jogo em Setúbal e tivemos um lance no final... No final a minha postura? Não disse nada! Não quero ser o bom aluno da turma! Já sou muito tolerante, mas não brinquem com o meu trabalho, nem com o dos meus jogadores, nem se aproveitem do meu trabalho. Não estou aqui para acalmar ninguém. Mas sei que se acicatar, sei que tenho seis milhões que se vão rever em mim. Mas agora sei que há seis milhões que têm posturas cautelosas. Sinto uma amargura, uma tristeza, mas esta é a vida do futebol", lamentou o treinador das águias na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Sp. Braga.

Autor: Fábio Lima