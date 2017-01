Continuar a ler

Guarda-redes – Ederson e Júlio César;



Defesas – Lisandro, Luisão, Lindelöf, Jardel, André Almeida, Yuri Ribeiro e Nélson Semedo;



Médios – Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa e Danilo;



Avançados – Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.

Depois de ter revelado em conferência de imprensa as ausências, por problemas físicos, de Guillermo Celis, Alex Grimaldo, Eliseu, Raúl Jiménez e Ljubomir Fejsa, Rui Vitória revelou uma lista de convocados com 21 elementos para a visita a Guimarães, onde na terça-feira defrontará o Vitória local, em partida da 3.ª jornada da fase de grupos da Taça CTT.Nos escolhidos do técnico destaca-se o regresso de Yuri Ribeiro, que tem sido aposta nesta prova. De resto, Rui Vitória leva a Guimarães uma convocatória na qual constam os elementos que habitualmente têm sido chamados, registando-se apenas a saída de Fejsa e a referida entrada de Yuri relativamente à lista do jogo da Liga NOS, disputado no sábado.

Autor: Fábio Lima