Lista de convocados:



Guarda-redes: Ederson, Júlio César e Paulo Lopes;



Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Hermes, Kalaica e André Almeida;



Médios: Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa;



Avançados: Raúl, Jonas e Mitroglou.

Rui Vitória convocou 22 jogadores para a visita ao reduto do Boavista, o derradeiro encontro da Liga NOS, no qual quatro jogadores podem 'adquirir' o estatuto de campeões nacionais. São eles Paulo Lopes, Kalaica, Pedro Pereira e Hermes, futebolistas que nas 33 jornadas anteriores não disputaram qualquer encontro.Para lá das presenças (já esperadas) do quarteto referido, Rui Vitória voltou a convocar André Horta, que havia ficado de fora nas recentes convocatórias, deixando de fora Jardel (por lesão, entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno) e André Carrillo (castigado). De resto, ficam ainda em Lisboa os laterais Nélson Semedo e Alex Grimaldo e o médio Fejsa.

Autor: Fábio Lima