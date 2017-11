Continuar a ler



Lista de convocados



Guarda-redes: Bruno Varela e Fábio Duarte;



Defesas: Lisandro, Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel e André Almeida;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Diogo Gonçalves e João Carvalho;



Avançados: Raúl, Jonas, Seferovic e Rafa. Lista de convocadosBruno Varela e Fábio Duarte;: Lisandro, Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel e André Almeida;: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Diogo Gonçalves e João Carvalho;: Raúl, Jonas, Seferovic e Rafa.

Temas: Rui VitóriaFábio DuarteCSKABruno VarelaLuisão

Rui Vitória convocou o jovem guarda-redes Fábio Duarte para o jogo com o CSKA. Come Júlio César também de fora com uma lombalgia, o treinador do Benfica chamou o guardião, de 19 anos, habitual suplente da equipa B das águias, para o encontro da 5.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões na quarta-feira (17 horas), naquela que é a estreia do jogador numa convocatória europeia.A comitiva encarnada parte de Lisboa às 14H35, estando a chegada a Moscovo prevista para as 19H45, hora portuguesa (mais três na Rússia).