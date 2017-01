A possível saída de Lindelöf do Benfica voltou a ser um tema com o qual Rui Vitória foi confrontado e, uma vez mais, o técnico mostrou total descontração e confiança nas decisões de Luís Filipe Vieira."Os adeptos não têm de se preocupar porque o presidente sabe o que faz. Já mostrámos que temos soluções para os problemas. Mas sobre isso não sei. Estou preparado para tudo, temos de estar preparados para o que vai surgindo, mas temos soluções e não há qualquer problema", garantiu o treinador das águias após o triunfo sobre o V. Guimarães (2-0), que permitiu o apuramento para a final four da Taça CTT.

Autor: Pedro Ponte