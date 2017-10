Continuar a ler

A imprensa inglesa questionou ainda o timoneiro encarnado sobre a reação da equipa às saídas de Ederson e Lindelöf para a Premier League.



"Vejo a saída deles com alguma tristeza, porque gostamos de trabalhar com jogadores que são jovens e têm qualidade, mas depois vejo com grande alegria, quando os vejo a singrar e a brilhar. Fico muito contente quando vejo os jogadores do Benfica a representar os melhores clubes do Mundo. O Victor tem qualidade, tem vindo a jogar a espaços com Mourinho e prevejo – saindo do campeonato português para o inglês e com uma fase de adaptação - que seja um jogador de futuro muito válido, porque é um jogador muito frio e muito competitivo", concluiu.

O Manchester United chega à Luz após um empate a zero arrancado pelo Liverpool no passado fim de semana, mas Rui Vitória, técnico do Benfica, diz não querer imitar a estratégia usada pelos reds frente à turma de Mourinho."Olhamos para um conjunto de jogos quando analisamos um adversário, mas querer copiar o Liverpool… Não acredito muito nessas cópias, porque as características dos nossos jogadores são outras. E depois porque têm um treinador que conhece como poucos na Europa aquilo que se passa em Inglaterra mas também em Portugal. Não quero nem vou imitar ninguém. Vamos tentar escolher a melhor estratégia. Temos pela frente um treinador que, em termos de perspicácia e análise do jogo, é muito forte", lembrou Vitória em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões