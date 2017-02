Continuar a ler

Depois de ter derrotado o Estoril em dezembro, na estreia de Pedro Gómez Carmona, o timoneiro das águias acredita que os canarinhos são agora um adversário bem mais ameaçador, pelo facto de o espanhol estar mais ambientado à equipa.



"Com o tempo que os treinadores vão tendo com as asuas equipas, as ideias começam a ficar assimiladas. Hoje tenho a certeza que as ideias estão muito mais definidas. Espero um Estoril mais forte, embora o jogo naquela altura tenha sido complicado para nós. Têm vindo a melhorar e amanhã vão lutar de forma determinada para ir ao Jamor, tal como nós", salientou.



Resposta do treinador do Estoril... mereceu aplausos



Rui Vitória deixou claro que a ambição do Benfica passa por conquistar a Taça de Portugal, embora o foco esteja, para já, na 1.ª mão das meias-finais, agendada para terça-feira, contra o Estoril (20h15). Uma ambição que nada tem a ver com eventuais incentivos ao nível pessoal que tanto treinador ou jogadores possam ter. No caso de Rui Vitória, por exemplo, esta é a única competição interna que lhe falta ganhar pelo Benfica mas esse é um aspeto que lhe passa ao lado."Isso são objetivos secundários ou terciários. O objetivo fundamental é o Benfica ter a sua 26.ª Taça, que desde o início da época dissemos que queríamos. Neste momento estamos quatro em prova mas há de certeza mais de 150 que gostavam de estar no nosso lugar. Faltam passar as meias-finais e é nisso que nos temos de focar. Depois, importante mesmo é a 26.ª e depois cada um tirará os dividendos pessoais. Nao estou cá com preocupação de ter palmarés individual", referiu Rui Vitória em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas