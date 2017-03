Continuar a ler

O timoneiro das águias lembrou ainda duas pessoas importantes no seu trajeto, que estavam no palco consigo, na entrega do prémio. "É um orgulho estar aqui, agradecer a forma como fui recebido e esta distinção com o qual fico muito grato. Falar deste prémio... entregue por estas três pessoas, duas delas com importância decisiva na minha carreira: Luís Albuquerque foi a pessoa que fez o primeiro telefonema quando vim treinar o Fátima, quando saí dos juniores do Benfica; E o Pateira, presidente do clube na altura."



Rui Vitória não teve mãos a medir para tantas fotografias

Rui Vitória foi, esta quinta-feira, homenageado como personalidade do ano pelo jornal regional 'O Mirante', distinção que o deixou muito orgulhoso porque, como explicou, a mesma foi mais além do que aquilo que é o seu trabalho de treinador de futebol."Isto ultrapassa aquilo que é a minha carreira, gosto de ser considerado pelo meu trabalho mas quando somos personalidade do ano, coisas que vão ao nosso carácter e postura, isso deixa-me muito satisfeito. Representando o Benfica, sei a importante que o cargo tem. Ser reconhecido por ser mais do que somente treinador, a mim deixa-me orgulhoso, se calhar até mais do que ser bom treinador, ser boa pessoa foi o que os meus pais me ensinaram", explicou o técnico do Benfica no Cartaxo, onde foi alvo da homenagem

Autores: Valter Marques e João Socorro Viegas