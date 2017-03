Feliz pelo triunfo alcançado diante do Belenenses por 4-0 , Rui Vitória destacou a forma como o Benfica atuou frente aos azuis, enaltecendo o trabalho feito pela equipa do Restelo, pese embora o triunfo amplo alcançado pelos seus pupilos."Foi uma vitória justa, diante de uma boa equipa, que veio cá tentar impor a sua forma de jogar. Fizemos um bom jogo, entrámos muito forte, à procura do golo e conseguimos fazê-lo. Depois acabou por ser o corolário do desenrolar do nosso jogo. Desgastámos o Belenenses na primeira parte e depois na segunda tivemos mais oportunidades. Há também que realçar o que o Belenenses veio cá fazer. É uma equipa que não perdia há seis jogos, tem uma das melhores defesas do campeonato... Mas nós marcámos quatro golos e podíamos ter feito mais. Mesmo assim, foi um resultado justo, uma vitória justa, diante de uma boa equipa", começou por admitir, à BTV.Numa segunda-feira, mais de 50 mil adeptos estiveram nas bancadas da Luz, um facto que Rui Vitória enaltece. "Os benfiquistas têm sido fantásticos desde o início. Deixaram-nos uma mensagem e nós entendemo-la: estamos todos juntos nesta luta. E também, vir à Luz é muito agradável para nós jogarmos, é difícil para os adversários, e é um prazer para os adeptos verem as jogadas e golos que fazemos. E ficamos satisfeitos porque os benfiquistas vão para casa contentes e nós agradecemos esse apoio", finalizou.

Autor: Fábio Lima