O 'Daily Mirror' avança esta segunda-feira que o nome de Rui Vitória se encontra no lote de treinadores que o Everton está a avaliar para preencher a vaga deixada em aberto por Ronald Koeman, despedido a 23 de outubro devido aos maus resultados obtidos pela equipa no arranque de 2017/18.O jornal inglês revela ainda que Rui Vitória está interessado numa mudança para Inglaterra, destacando que o atual técnico do Benfica se junta a Marco Silva nesta lista dos toffees, recordando que o Watford se recusa a negociar a saída do seu treinador.A pesada derrota no reduto do Southampton (4-1) tornou a contratação de um treinador ainda mais imperativa para o Everton, agora 16.º classificado na Premier League.

Autor: António Espanhol