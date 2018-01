Continuar a ler

"Estes jogos são típicos deste campeonato. Uma equipa que está à procura, depois a outra acaba por fazer um golo num lance em que vai à nossa área e nós fomos penalizados pelas bolas que não concretizámos. Este é um campeonato que vai ser duro para toda a gente. As equipas na segunda volta estão num contexto diferente e tornam-se jogos difíceis. Nós, dentro do que é normal do Jonas e dos outros jogadores da frente, teríamos feito golos e o suficiente para ganhar. Nós focamo-nos no nosso trabalho. Ainda falta muito campeonato e vai haver muito jogo duro para realizar.""Na primeira parte, a estratégia do Belenenses era assentar o jogo numa construção de trás, arriscando passes. Nós recuperámos várias bolas em que temos de ter a capacidade para matar o jogo. Fomos agressivos q.b. na primeira parte. Na segunda, o Belenenses acaba na mesma toada. Noutro dia qualquer, nós temos bolas em que íamos para a baliza e fazíamos golo. A coragem do Belenenses? sabíamos que ia existir. A equipa tentou de várias maneiras, encostámos o Belenenses atrás e tivemos duas grandes oportunidades. Este não era um jogo para ganhar por três ou quatro a zero. Nós deveríamos ter ganhado os três pontos, mas acabámos por somar um ponto. Por aquilo que fizemos, merecíamos ter somado os três pontos. Conseguimos fazer o golo, fica o consolo, sobretudo para o Jonas, que já nos deu muito e merecia ter marcado antes.""Nunca nos colocamos nesses cenários de estar a jogar em função dos outros. O que queríamos era os três pontos, não é nosso discurso estar a jogar com a pressão dos outros. Olhamos para dentro. Vai ser uma luta dura para toda a gente, em que vai haver muitos pontos para se disputar, porque os pontos vão ser mais caros para todos.""É evidente que as análises podem ser feitas dessa maneira. Não esperaria que o jogador que entrasse agora passasse por três e fizesse golo. O primeiro jogo é sempre um jogo que não corre como se calhar dentro de três semanas. O Krovinovic estava dentro da equipa, cresceu muito e a equipa com ele, mas não faço essas análises. O jogador que entrou, cumpriu".