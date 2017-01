O Benfica é o único clube dos denominados 'três grandes' a marcar presença na 'final four' da Taça CTT que arranca esta quarta-feira no Estádio do Algarve com as presenças também de Sp. Braga, V. Setúbal e Moreirense. Questionado sobre as ausências de Sporting e FC Porto, eliminados na fase de grupos da competição, Rui Vitória sublinhou que para os encarnados não há distinção entre provas."Não me quero pronunciar sobre isso porque cada um toma conta da sua casa e pensa o que quer [sobre a competição]. Olhamos para todas as competições como uma grande oportunidade de ganhar jogos e troféus. Não consigo fazer a divisão entre competições mais ou menos importantes. Vamos para a meia final como se fosse outro jogo qualquer, como um jogo que queremos vencer. Esta é a forma como pensamos; se os outros estão ou não estão já não é comigo", afirmou esta quarta-feira na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Moreirense, de quinta.

Autor: Sofia Lobato