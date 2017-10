Continuar a ler

O técnico olhou depois para as estreias de Svilar e Diogo Gonçalves no campeonato: "A análise é de quem fica satisfeito com o aparecimento de mais dois jovens, um da formação e outro que fomos recrutar fora. Tem qualidade e é um sinal da qualidade do futuro do Benfica. É um processo natural, mas é uma mensagem clara de um futuro que o Benfica tem. Às vezes, as oportunidades surgem, agarram-nas e fazem carreiras brilhantes".Por fim, Rui Vitória lançou já a partida de terça-feira com o Manchester United, para a Liga dos Campeões: "É um jogo diferente, com uma envolvência diferente. Os jogadores gostam destes ambientes. Agora é recuperar, preparar o melhor possível e ir a Manchester com o objetivo que queremos, que é vencer, sabendo que é difícil, mas vamos com esse propósito".