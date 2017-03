Rui Vitória mostrou-se muito feliz pela chamada de Ederson à seleção do Brasil e adiantou mesmo que Tite até poderia levar o suplente, Júlio César, dada a sua qualidade e até historial ao serviço do escrete."O Benfica ainda não foi notificiado, mas parece que foi tornado público. Estou muito feliz pelos jogadores que vão às seleções. Ederson tem contrato de longo prazo, mas como todos os jogadores não sabemos qual será o futuro. O Brasil até poderia levar os nossos dois guarda-redes que iria bem servido, se calhar não há nenhuma equipa do Mundo que tenha os dois guarda-redes brasileiros como nós temos. Mas é revelador do bom trabalho que tem feito o Benfica. É algo que tem de ser dividido por muita gente. Espero que ele fique por muitos anos", adiantou o treinador das águias, na conferência de antevisão ao jogo de sábado com o Feirense, para o campeonato.

Autores: João Socorro Viegas e Valter Marques