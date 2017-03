Continuar a ler

Questionado sobre o facto de a pressão poder pesar, especialmente quando o rival FC Porto já tinha vencido, o técnico refutou a ideia: "Não estamos preocupados com os outros. Estamos muito focados em nós, cada jogo é uma final, uma batalha para vencer, e é assim que pensamos. Isso da pressão no Benfica é usual e tem de ser. Só nos preocupamos connosco".



Por último, o treinador elogiou a arbitragem da partida e pensa já no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund: "A partir de agora é virar a página e pensar nesse jogo. Mas, ainda sobre este, e não vale a pena perguntar, foi uma belíssima arbitragem".

Rui Vitória comentou o triunfo deste sábado no reduto do Feirense, dizendo que foi "um jogo bem disputado"."Continuo a elogiar [a equipa do Feirense]. Foi um jogo bem disputado pelas duas equipas. É evidente que se tornou mais complicado porque fizemos o 1-0 e não matámos o jogo. Isso deixou-o em aberto e o Feirense acreditou. O jogo merecia mais golos, podíamos ter marcado mais. Mas o adversário esteve organizado, criou dificuldades e aproveitou bem as saídas para o ataque. Foi uma vitória justa num campo difícil e com mais três pontos somados", referiu o treinador à Sport TV.

Autores: Pedro Ponte e Luís Miroto Simões