Todos os jogadores que trouxe estão prontos. Se amanhã jogar irá dar resposta positiva, ele e outros que entrarem. Não terei qualquer problemaNão houve palavras especiais. Trabalhamos da mesma forma para que todos os jogos tenham caráter decisivo. Não precisamos de algo especial a não ser acreditarmos todos. Luisão fez o seu trabalho, não veio connosco, mas a partir de 4.ª vai voltar a trabalhar connoscoO jogo de há 15 dias teve um perfil. Amanhã não tem de ter o mesmo. Noutros momentos que já tivemos na Liga dos Campeões foi normalmente a jogar com dois homens mais à frente. Amanhã, é evidente que vamos analisar a melhor estratégia, que não tem a ver com jogar com dois ou com um avançado. Não vamos dizer como vamos jogar, mas a equipa está preparada para jogar de várias formas.O setor defensivo está bem. Seria mais preocupante, ou poderíamos discutir estas opções, se estivesse sempre a mudar os jogadores. Terão de entrar dois jogadores. Não há outro caminho se não preparar os jogadores. Era fundamental, nesta altura, termos cada vez mais estabilidade. Não é o caso concreto. Mas vamos lamentar-nos disto? Não. Os jogadores que entrarem têm de ir a jogo. Nestes momentos mais exigentes, às vezes, nascem novas realidades e oportunidades.É um jovem jogador que está a ter uma progressão imensa e uma evolução de forma significativa. Tem um potencial enorme, tem 20 anos, vai crescer muito, mas queremos que fique muitos anos connosco. É um jogador das escolas do Benfica. Sobre as questões do seu futuro, não posso dizer mais nada, não é a minha área.Teve uma prova de fogo no jogo com o United. Só dizemos que tem 18 anos porque o BI assim o mostra, mas tem uma maturidade acima da sua idade. Os erros podem acontecer a qualquer jogador, quer a mais novos ou mais velhos. Quando se tem qualidade e maturidade... Vai ter de passar estas etapas: enfrentou 60 mil na Luz, amanhã igual, e vai estar preparado para isso.