Continuar a ler

Talvez por isso, Vitória reafirmou que não lhe interessa discutir o eventual favoritismo de uma ou outra equipa. "Não gosto de falar de favoritos. Há apenas as caraterísticas do adversário e a primeira coisa a fazer é reconhecer o seu mérito. O Dortmund é uma equipa enorme e não vale a pena estarmos a dizer ser é favorito ou não", frisou, antes de acrescentar: "Mas não vamos abdicar da nossa forma de estar. Não mudamos em função do contexto."



A terminar, Rui Vitória mostrou-se confiante num grande espetáculo na Luz, contando com o forte apoio dos adeptos, independentemente do que dizem sondagens ou opiniões sobre o maior favoritismo do adversário. "Os benfiquistas vão estar aqui e vamos mostrar como se está neste estádio e nesta competição europeia. O Benfica é muito grande", concluiu. Talvez por isso, Vitória reafirmou que não lhe interessa discutir o eventual favoritismo de uma ou outra equipa. "Não gosto de falar de favoritos. Há apenas as caraterísticas do adversário e a primeira coisa a fazer é reconhecer o seu mérito. O Dortmund é uma equipa enorme e não vale a pena estarmos a dizer ser é favorito ou não", frisou, antes de acrescentar: "Mas não vamos abdicar da nossa forma de estar. Não mudamos em função do contexto."A terminar, Rui Vitória mostrou-se confiante num grande espetáculo na Luz, contando com o forte apoio dos adeptos, independentemente do que dizem sondagens ou opiniões sobre o maior favoritismo do adversário. "Os benfiquistas vão estar aqui e vamos mostrar como se está neste estádio e nesta competição europeia. O Benfica é muito grande", concluiu.

O Borussia Dortmund chega ao confronto com o Benfica, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de uma derrotada complicada com o Darmstadt e com apenas duas vitórias nos últimos cinco encontros na Alemanha, mas Rui Vitória não vê qualquer vantagem nisso."Não há alturas ideais para defrontar um adversário. Na Champions é tudo diferente. Perder os jogos antes ou depois da jogar para Champions pode acontecer às grandes equipas. Isso não invalida aquilo que é uma equipa e os seus jogadores. O Dortmund tem uma equipa enorme, mas o Benfica está novamente nos 'oitavos' e já esteve em sete finais. Estamos contentes por ter chegado aqui e vamos lutar com determinação, de forma a aproveitar esta competição que é a Champions", sublinhou o técnico benfiquista em conferência de imprensa.