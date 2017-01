Domingo, pelas 16 horas, o Benfica de Rui Vitória defronta o último colocado Tondela, num duelo que colocará frente a frente as duas equipas que ocupam os pólos opostos da tabela classificativa. Primeiro contra último, mas o encontro não mudou em nada a forma como o treinador dos encarnados elaborou a sua preparação."A preparação é a mesma de sempre. Para nós não há diferença em relação ao que são os adversário ou quanto à sua classificação. É um adversário da Primeira Liga, de qualidade, que passa por um momento não tão agradável em termos de pontuação, mas tem jogadores de qualidade. Nem podemos pensar de outra forma, por estar em último pode ser diferente. Antes pelo contrário! O nosso foco é ainda maior. Temos o objetivo de ganhar, mas ninguém ganha pensando que ganha. É atuando, agindo, e só conseguimos isso jogando de forma convicta e determinação, como temos sido até aqui e espero que aconteça igual amanhã", começou por dizer, em conferência de imprensa.Na sexta-feira, na antevisão à partida com o Rio Ave, que os dragões ganharam esta tarde, Nuno Espírito Santo admitiu que queria vencer para pressionar os encarnados, um cenário que para o técnico benfiquista é irrelevante. "Nunca me ouviram fazer alusão ao facto de o adversário jogar primeiro ou depois. Nem da minha equipa, nem da outra. Nós temos o nosso trajeto para fazer. Já jogamos antes e depois. Isso, a este nível, ao nosso nível de foco, estando só preocupados connosco, não altera nada. É um jogo que está marcado há muito tempo. O que nos guia é saber o que o Tondela vale, limitar as suas virtudes e colocar sa nossas mais-valias em campo", acrescentou.

Autor: Fábio Lima