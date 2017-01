Continuar a ler

O adversário de amanhã será um conjunto que milita na 2.ª Liga mas o timoneiro das águias não quer, nem acredita em facilitismos: "Quem chega a esta fase da competição e fundamentalmente uma equipa da 2.ª Liga, tem de ter muito mérito. Já passou várias eliminatórias, eliminou uma equipa da Primeira Liga, vem de uma vitória fora para o campeonato e vem aqui com esse propósito. Todos os jogadores do Leixões acreditam que têm a sua palavra a dizer. Eu prevejo um jogo difícil."



O inesperado empate caseiro do Benfica com o Boavista no fim de semana já foi esquecido e, antevendo já a partida de quarta-feira com o Leixões, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, Rui Vitória optou por ressalvar outros aspetos dessa partida com os axadrezados."Espero que consigamos um resultado melhor ainda. O que se passou no último jogo, e fundamentalmente de fora para dentro, foi o Benfica em todo o seu esplendor: Uma empatia muito grande entre quem está fora e quem está dentro. Com esta ligação e envolvimento, somos certamente mais fortes e estamos cada vez mais próximos do sucesso", explicou o treinador das águias. à BTV.

Autor: Valter Marques