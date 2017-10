Continuar a ler

À boleia das palavras de Mourinho, que referiu que o Benfica é superior a CSKA e Basileia, Vitória recordou os jogos das águias contra russos e suíços: "Os números são claros. Acabámos por não fazer os pontos que queríamos, mas, no primeiro jogo, a equipa adversária acaba por ganhar o jogo em situações em que devíamos ter ganho, e na segunda jornada foi um dia muito mau da nossa parte. Agora, tenho a convicção muito profunda que temos a capacidade para fazer melhor, ai isso tenho a perfeita certeza. Agora, também sabemos que amanhã temos um adversário de nível elevado. O primeiro caminho é entendê-lo e depois jogar as nossas cartadas. Vai ser um jogo estratégico, em que a inspiração dos jogadores vai ser determinante. Concordo com Mourinho, não de forma tão linear que somos melhores, mas sim que temos capacidade para fazer melhor".



Com 12 pontos para disputar, o treinador do Benfica pensa, para já, em exclusivo no encontro com os red devils: "Há três pontos em disputa e acredito sempre que temos de nos dedicar ao jogo de forma muito convicta. Não tenho de fazer cenários de outra natureza. Tínhamos seis jogos, temos quatro e queremos somar os pontos para ficar nas duas primeiras posições. Amanhã é importante, mas, acima de tudo, queremos chegar ao final destes quatro jogos e somar os pontos necessários. Podem ser poucos, como podem ser muitos. Não olho para o jogo de forma diferente daquele que olhava se tivesse ganho os outros. É um jogo de Champions e tem de ser jogado como tal, com entrega e dedicação totais. Os jogadores, neste momento, têm de estar disponíveis do ponto de vista mental para porem essas capacidades em jogo".

Rui Vitória crê que o jogo com o Manchester United é tão decisivo... como todos os outros. O técnico do Benfica não quer desperdiçar o foco em colocar mais ou menos importância no duelo de quarta-feira, ainda que a qualificação esteja ameaçada após as duas derrotas iniciais na Liga dos Campeões."É um jogo importante, mas como colocamos este caráter decisivo em todos os jogos… Nunca devemos pensar nas consequências, temos de pensar no que podemos fazer no jogo em si. Depois analisaremos o que pode acontecer. É um jogo de grau exigência elevado, é uma das melhores equipas da Europa, muito bem organizada, mas isso não invalida a nossa ambição e a nossa qualidade, que tem de ser posta em campo", começou por dizer em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões