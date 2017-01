Continuar a ler

"Na primeira parte a ideia era ter dois homens no meio, dois homens com capacidade goleadora. É certo que os outros que têm jogado têm estado bem, mas hoje o Mitro e o Jonas fizeram muito bem o seu trabalho. O Jonas a ligar com o meio campo... Depois, o Vitória foi à procura do golo e tivemos de controlar o jogo um pouco mais atrás. Pizzi e Samaris estiveram bem, mas também passava pela estratégia, pelo que pensámos para este jogo. Somámos uma vitória importante, difícil, contra uma equipa complicada de contrariar, mas que acabámos por bater", destacou.



Este sábado, em Guimarães, as águias voltaram a ter no ataque a dupla Mitroglou-Jonas, um duo que enche as medidas de Rui Vitória... como todos os outros dianteiros: "É uma dupla que funcionou bem no ano passado. Este ano todos os jogadores da frente têm protagonizado um trabalho fantástico e isso é uma riqueza para um treinador, que pode a qualquer momento escolher os jogadores que entende melhores para cada jogo. É uma dupla que combina muito bem, mas temos jogadores de enorme qualidade, com variadíssimas características e eu valorizo isso".



Naturalmente satisfeito pelo triunfo alcançado diante do V. Guimarães , numa casa que bem conhece, Rui Vitória enalteceu a importância dos 3 pontos alcançados, deixando igualmente elogios ao ambiente que se viveu no D. Afonso Henriques esta noite."Primeiro de tudo quero realçar o excelente espectáculo aqui registado, dentro e fora do campo. Este é um estádio fantástico para se jogar e hoje tivemos duas massas adeptas muito ativas. Quem cá veio saiu satisfeito. Era um jogo no qual íamos defrontar uma equipa difícil, com jogadores que iriam criar situações de perigo e que não seria fáceis de controlar. Soubemos fazê-lo e depois sabíamos que as nossas oportunidades iriam surgir. Nessa altura era fundamental ter jogadores para finalizar. Conseguimos dois golos e, a ganhar, na segunda parte controlámos. Fizemos o adversário correr, mas o Vitória, como boa equipa que é, reagiu e procurou dar a volta. Contudo, nós controlámos muito bem", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Fábio Lima