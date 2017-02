Continuar a ler

As águias recebem o Chaves na sexta-feira e Rui Vitória não vê grandes diferenças em termos de rendimento no adversário, relativamente à primeira volta: "O rendimento praticamente manteve-se. Não é fácil uma equipa mudar quatro jogadores do 11 base, mudar o treinador e apresentar praticamente o mesmo rendimento. É digno de ser destacado, não só o trabalho do novo treinador mas também o de um clube que está a fazer o seu trabalho de forma estável".Quanto à sua equipa, somou quatro vitórias consecutivas após os desaires com Moreirense e V. Setúbal, um cenário que Vitória encara como normal: "Muitas veze fazemos as coisas bem feitas e não conseguimos materializar, e outras vezes não fazemos e conseguimos. Temos de ter a capacidade de olhar para essa parte resultadista e depois aquilo que é o rendimento e qualidade do trabalho. Qual é a equipa do Mundo que não tem um ou dois jogos negativos ou que não possa perder um jogo? Não há que dramatizar, logo a seguir tivemos jogos de exigência elevada e demos resposta. A vida de uma equipa tem destas coisas. Às vezes estranho que de uma coisinha surja logo uma crise. Têm de aparecer notícias, eu percebo, mas é preciso alguma calma. No fim é que fazemos as contas".