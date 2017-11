Continuar a ler

O apelo de Rui Vitória a todos após o protesto dos árbitros

"O Ruben voltou ao Seixal mas ainda não está a integrar os trabalhos. Ainda tem alguns tempos de recuperação. Na próxima semana veremos mas nesta altura não está disponível.""Percebo a posição deles. A minha convicção é de que não havia necessidade de serem os árbitros a fazer isso. Isto porque tem de ser uma reflexão feita por muito mais do que a arbitragem. Não vejo os árbitros zangados com os treinadores, os treinadores zangados com jogadores... os principais agentes do futebol não se veem. A discussão não anda em torno dos árbitros, jogadores e treinadores. Isso é que merece a reflexão de toda a gente. Damo-nos bem, este triângulo, de uma forma genérica. Esta reflexão tem de ser feita. É um sinal de alerta dado agora, mas se fosse há um mês fazia sentido. Precisamos de uma reflexão profunda sobre isto. O futebol é a paixão do povo mas o negócio só é bom se for bem gerido. O que vejo é que nos jornais as vendas vao baixando e as audiências dos jogos nas TV's a baixar ninguém olha para isto. Só quando estivermos falidos é que... quando a liga passar para 30.º lugar é que vamos olhar para isto. Se calhar foram os árbitros que acionaram o botão. A reflexão tem de ser feita por toda a a gente. Não é pelos agentes envolvidos que as questões têm sido levantadas.""Não estamos satisfeitos após eliminaçao da Champions mas só não tem deceções quem não vive os momentos. Estamos tristes porque temos capacidade para mais. Essa competição e esses jogos já passaram. Para lá estarmos outra vez temos de nos focar no que aí vem. Analisar o passado... já não vamos mexer nele. Há deceção mas agora não há volta para trás. Há, sim, um olhar para a frente. Para estamos lá outra vez precisamos das competições internas e temos de estar juntos.""Cada um tem a sua opinião. Quando se ganha... um golo muda a história do jogo. Se me perguntasse se quero aprimorar as coisas e melhorar... mas há momentos em que isso não acontece. Andamos muito nisto, uma semana em grande e depois já foi tudo abaixo. Isto é uma maratona, com fases menos boas. Às vezes há jogos que têm de ser ganhos e outros jogados. É mais fácil quando se está a ganhar. É o futebol, não no sentido de desculpar, mas porque é a sua lógica. Há momentos que nos alavancam.""Já falei da arbitragem há pouco... são duas questões muito distantes. Uma é a análise aos três grandes e outra a análise às outras equipas. Tenho o máximo de respeito pelas equipas em que 1 ponto é tão importante para não descer e o clube fechar. A vida em Portugal é um bocado isto. É uma discussão sobre realidades diferentes. Fundamental é as pessoas refletirem. Não estou a dizer isto por representar o Benfica. Já antes falei sobre essa palavra, mas não sou eu que vou marcar uma reunião e uma ordem de trabalhos.""Qualquer dia tenho de escrever livro sobre tauromaquia, equitação ou dressage. Foi um soundbyte fantástico. Mas não tenho qualquer aspiração a escrever livro sobre isto. Temos um plantel alargado com 20 e tal disponíveis. Se calhar veio a meio e na sua posição há jogadores com outras características com que me identifico mais para determinados jogos. Do ponto de vista do trabalho, tem trabalhado muito bem. Quando digo do cavalo, foi no sentido de olhar para o final da época e ver que todos tiveram a sua oportunidade, uns mais, outro menos. Quantas carreiras não nasceram em função da oportunidade agarrada? Não dá para todos. Mas o que interessa são as expectativas do Benfica, na minha opinião, seja para que jogador for.""Não vejo nada disso porque nos anos anteriores também estivemos e fomos campeões. Não é uma relação linear. Às vezes um jogo bom na Europa motiva ou um jogo mau na Taça pode perturbar. Não há receita sobre isso. Quero jogar muitos jogos, com os intervalos possíveis, mas não vejo benefícios ou prejuízos. Depende também dos jogadores. Preferia competir mas pronto.""Não estou nada chateado com médicos, a nossa relação está muito boa no sentido do trabalho. Abordagem do Vitória diferente? Vem amanhã ao jogo dentro da sua forma de jogar, e está a fazê-lo bem. Tentará condicionar o nosso jogo e a nossa organização. Da nossa parte, há um grande foco: a bola tem de entrar naquela baliza. Contexto será diferente mas não muda nada. Vamos preparar a equipa para ganhar.""Não li as declarações e não vou estar a comentar entrevista de pai de um jogador. Primeiro porque não li e porque da minha parte não merece, por mais consideração que tenho pelos pais dos jogadores."