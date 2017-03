Continuar a ler

Esta temporada, tal como em 2015/16, as águias comandam e com uma vantagem mínima para o segundo colocado, neste caso o FC Porto. Rui Vitória enaltece o "denominador comum" que é o facto de ser o clube da Luz a liderar, mas não dá grande importância a comparações com o passado."Há um denominador comum, que é estarmos na luta, algo que me agrada. É evidente que nós, se há coisa que falamos aqui, são questões relacionadas com essas pressões de estar em primeiro ou de jogar antes ou depois. É mais do mesmo! Temos em nós instalada uma rotina de vitória muito importante. Cada jogo tem a sua história e não vale a pena ligar ao passado. Temos sim de focar todas as nossas energias que no jogo que temos pela frente e não interessa pensar mais além. Amanhã só há duas equipas que podem disputar aquele jogo, um encontro que não se vai repetir. Não há esponja nem borracha aqui... Temos de chegar lá e estar preparados para fazer o melhor possível. Temos vivido assim nestes dois anos, é assim que pensamos e é isso que vamos fazer. Jogo a jogo, com determinação e foco no jogo", frisou.