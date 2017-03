Rui Vitória elogiou este domingo o Belenenses, um dia antes de defrontar os azuis no Estádio da Luz. Para o técnico do Benfica, o objetivo é só um, ainda que tenha o máximo respeito pelo adversário."É um jogo em casa, que queremos ganhar. Vamos com muita determinação, com um adversário que tem vindo a fazer uma campanha de qualidade, cada vez mais com processos assimiliados. Acrescentou um ou dois jogadores que vieram acrescentar mais qualidade. Espero um jogo difícil, um jogo agradável de se jogar entre duas equipas de Lisboa, e temos o máximo respeito", começou por dizer em conferência de imprensa.O treinador falou depois sobre Jonas e a possibilidade de ser titular na segunda-feira: "Amanhã o Jonas está convocado. Vamos ver... Quase como superstição, não tenho dito nada da equipa do dia seguinte e também não vou dizer [agora]. O Jonas está pronto para ir a jogo e com mais tempo de trabalho do que tinha há uns dias".

Autor: Luís Miroto Simões