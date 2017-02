Continuar a ler

"Fizemos o 2-1 e depois tivemos várias ocasiões para o terceiro golo, e aí o resultado podia desnivelar-se. Não fizemos e o Chaves acreditou, o jogo abriu e acabámos por fazer o 3-1. Uma equipa que ainda não tinha sofrido três golos. É uma vitória justa e o nosso trabalho está feito", continuou Vitória.



Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica diante do Chaves , mas começou a entrevista rápida no final do jogo por agradecer a presença dos mais de 53 mil adeptos nas bancadas."Começar por algo que quero realçar que é: jogar no Estádio da Luz é diferente. Dá-nos prazer e ter numa sexta-feira à noite mais de 50 mil pessoas presentes e muito ativas ajuda e sentimos um privilégio muito bom, uma ajuda que os jogadores sentem. Depois um jogo bem jogado das duas equipas. O Chaves bateu-se muito bem, não é por acaso que está a fazer o campeonato que está a fazer. Dificultou-nos a tarefa. Estivemos sempre por cima, o Chaves com muito critério a sair para o ataque. Fizeram o golo do empate e sabíamos que tínhamos de entrar fortes", referiu o treinador à BTV.

Autor: Luís Miroto Simões