Na jornada transacta, de forma inesperada, o Benfica perdeu 2 pontos na receção ao Boavista, numa partida na qual até esteve a perder por 3-0. Um duelo que poderia ser de aviso para o encontro deste domingo, ante o Tondela, mas segundo Rui Vitória esta partida nada tem a ver com a da ronda passada."Não tem a ver com a jornada anterior. Vamos defrontar uma equipa que vem de uma mudança de treinador e, quando isso sucede, há uma mudança de hábitos de trabalho e os jogadores, às vezes inconscientemente, têm uma postura e atitudes diferentes. Vir à Luz também traz algum acréscimo de motivação, por ser um estádio grandioso. O que se passou no jogo passado sabemos por que foi. Um encontro com situações atípicas, mas não serviu de aviso, porque temos jogado com uma postura muito reta. Queremos continuar a fazer o que temos feito. Focados no jogo a 100%. Não se pode ter outra abordagem na alta competição. Temos de pensar com muito respeito, com a noção da qualidade do Tondela", frisou o técnico encarnado.

Autor: Fábio Lima