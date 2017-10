Continuar a ler

O Benfica, recorde-se, é 4.º e último classificado no grupo A, após as derrotas com CSKA Moscovo e Basileia. Quanto ao Man. United, lidera com 6 pontos, mais três que os russos e suíços. "Vou começar a pensar no jogo na viagem de regresso. A partir de agora vamos fazer o balanço, ver se há jogadores lesionados ou alguém com maior ou menor dificuldade física. Vamos preparar o grupo que está aqui e o que está em Lisboa e apresentar uma equipa para o objetivo, que é vencer o jogo", rematou.

Após ultrapassar o Olhanense na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (1-0), Rui Vitória e o Benfica já estão de olhos postos no embate com o Man. United de José Mourinho, na próxima quarta-feira, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões.Tendo isso em mente, o técnico das águias vincou, após o embate com os algarvios, que o duelo com os ingleses se trata de um jogo de "cariz completamente diferente" daquele que teve lugar este sábado no Estádio do Algarve, apontando a mira à vitória.

Autor: Ricardo Granada