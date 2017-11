Continuar a ler

Recorde-se que Keaton Parks chegou à Luz no último verão, mas a contratação já estava alinhavada desde o final da última época, numa fase em que o jogador se encontrava num diferendo com o Varzim devido a salários em atraso. O caso foi para tribunal mas o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao norte-americano, que acabaria, mais tarde, por se vincular aos encarnados até 2021.Até ao momento, Parks disputou 11 partidas (751 minutos) com a camisola da equipa B encarnada, tendo marcado dois golos na 2ª Liga – a Real e Sp. Covilhã. Com 1,93 metros, faz do porte físico uma das principais armas e esse é um dos aspetos que Rui Vitória quer observar com mais atenção ao longo dos próximos dias.Keaton Parks começou a experiência no futebol profissional apenas em 2015/16, depois de ter trocado a equipa de juniores dos Liverpool Warriors – de Plano, no estado do Texas – pelo Varzim, e a verdade é que as boas exibições ao serviço do emblema poveiro levaram o selecionador de sub-20 dos Estados Unidos da América a chamá-lo para um estágio de preparação para o Campeonato do Mundo da categoria, que decorreu este verão na Coreia do Sul. O médio acabou por não integrar a lista final do técnico Tab Ramos, mas a federação norte-americana continua atenta aos passos do atleta no futebol português, não estando descartada uma convocatória para a equipa de sub-23 num dos próximos compromissos.