Depois do encontro de sábado com o V. Guimarães, o Benfica defronta o mesmo adversário já na terça-feira, agora para a última jornada da Taça CTT. Uma diferença de apenas três dias entre os dois jogos, algo que não preocupa Rui Vitória e que... motiva mesmo os futebolistas encarnados."Quem anda nesta vida o que mais quer é competir e jogar. Os jogadores preferem jogar muito e treinar menos do que o contrário. É um desafio grande para todos nós porque os jogadores têm de estar muito ligados àquilo que é a alta competição e também a uma estrutura que esta por trás, na preparação de um contexto diferente da maioria das equipas. São jogos com muita densidade, de três em três dias, mas estamos preparados e desejosos que venham. É preferível jogar mais e treinar menos. Desde que haja um período de recuperação mínima para os jogadores, ficamos satisfeitos. Depois encaramos o jogo com vontade de ganhar", explicou o técnico das águias à BTV.Sobre uma eventual rotação em Guimarães, Rui Vitória admitiu uma ou outra mudança mas garantiu que o objetivo primordial passar por chegar à final four da competição e não por poupar jogadores: "O objetivo fundamental é ganhar, seja em que prova for. Pensar isso seria dizer que os meus jogadores não estão prontos para a competição ou que outros estão em segundo plano. Todos são importantes, uns esperam uma segunda oportunidade, mas o objetivo é ganhar, somar três pontos e passar esta fase. Depois, se houver essa possibilidade, juntaremos mais um ou outro objetivo. Entrarão os melhores, com uma ou outra mudança para o contexto competitivo em que estamos, com poucos dias de intervalo de um jogo para o outro e tendo em conta o adversário que vamos ter pela frente. É esta equação que está em cima da mesa quando temos de decidir e não apenas pela necessidade de um jogador rodar."

Autor: Pedro Ponte