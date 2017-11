"São dois clubes com muita história, jogamos em casa, o que é importante. Esperamos um jogo muito interessante e tanto nós como o Vitória queremos passar à próxima eliminatória. Naturalmente que queremos ganhar o jogo."Os números financeiros não me preocupam, ou não são a minha maior preocupação. Temos jogadores de qualidade, que trabalham muito bem. Estão ambos convocados e vamos ver se vão jogar. Proponho que façam um exercício: escolham 11 jogadores, ou 18, e é claro que alguns vão ter ficar de fora. Nós escolhemos aqueles que nós achamos que nos darão melhor rendimento. O cavalo passa a porta de toda a gente, alguns não conseguem montá-lo, mas no final é que vemos.""Não há jogador meu que seja utilizado como um teste. Isto é demasiado importante. Num jogo particular podemos testar alguma coisa, mas nestes jogos os jogadores se jogam é porque trabalham e merecem. Qualquer um que jogar amanhã é porque mereceu.""Correu tudo bem, no que diz respeito à cirurgia. Agora quanto ao tempo de paragem, esperamos que não seja muito. É um jovem que estava a ter um bom rendimento e de certeza que vai continuar a ter no futuro.""Podemos falar disso, mas também podemos falar do Rafa, do Gabigol, do Pizzi... Vamos ver como iremos jogar. Tenho vários jogadores que podem alinhar atrás do Jonas, ao lado, à frente...""Foi com muio agrado que vi a entrevista do nosso presidente. Não me espanta que tenha dito o que disse. A nossa forma de nos relacionarmos é tão natural que outra coisa não faria sentido. Quanto ao projeto, é claramente para manter. Há algum tempo que estamos a introduzir jogadores jovens e assim continuará, e com maior sucesso. Todos os ciclos tem de ser ultrapassados um a um e estamos preparados para isso. Depois deste, pensaremos nos próximos.""Aí teríamos de entrar em questão táticas, e não é oportuno neste momento. Mas, basicamente, temos duas formas para um modelo: apostar naquilo que o técnico prefere ou aproveitar as caraterísticas dos seus jogadores. Esta época decidimos que este sistema era o mais acertado para o momento, mas os jogadores tem capadidade para mudar de um sistema para outro com facilidade. É a riqueza que o plantel tem.""Umas vezes joga um, outras joga o outro. Falar do André e do Douglas é a mesma coisa que falar em Eliseu ou Grimaldo, ou nas alas com Cervi, Rafa ou Zivkovic. O Douglas tem determinadas caraterísticas e na minha opinião vai ter oportunidades para as demonstrar. Mas por vezes precisamos de um jogador com outras caraterísticas, e o André marca bem e por isso jogou contra o V. Guimarães. Os dois têm qualidade e têm sido utilizados consoante as necessidades.""Não temos a visão do testar. Vão jogar os jogadores que dão a resposta que queremos. Temos jogadores em condições para dar resposta. O Keaton vai estar porque tem condições para estar. O nosso processo de ligação às outras equipas do clube é claro, gostei do seu trabalho e é uma mensagem a todos os jovens do clube. Só não vão estar o Rúben, o Svilar, o Júlio César, o Fejsa e Filipe Augusto.""Foi perfeitamente normal. Aqui estamos todos bem resolvidos, os jogadores falam o que acham tem de falar, dão na sua opinião. Por isso falou de todos os treinadores que passaram por aqui. Às vezes critica-se os jogadores quando as perguntas e as respostas são formatadas. Agora, tanto o Jonas como o Luisão falaram da sua carreira, sem receio. Acho que é positivo. Quando aparece um jogador a dizer isso, só temos que o louvar."