Apesar de estar agradado com a liderança da Liga NOS, Rui Vitória deixou esta sexta-feira claro que ainda há muito campeonato pela frente, apesar de ter assinalado o início da segunda volta já para a semana."É um facto que estamos na frente, mas já disse e vou voltar a dizer: ainda faltam mais jornadas do que aquelas que já realizámos. Para semana as coisas já começam a reduzir em termos de jogos, mas temos um trajeto muito grande ainda a fazer. Estamos em primeiro, mas mais nada do que isso. Reconheço que há equipas com planteis de qualidade, as equipas que estão perto de nós, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, mas também Rio Ave, Arouca... Apetrecharam-se bem e estão a fazer bons campeonatos", comentou o técnico em conferência de imprensa.Assumindo que "só pensando jogo a jogo" se consegue alcançar os objetivos, Vitória recusou fazer comparações com as pontuações - suas e dos rivais - da época anterior: "O meu foco é a minha equipa no presente. O passado é história. Não serve de nada o passado nem o que se diz, mas sim o que fazemos diariamente. Não estou nada preocupado com o que foi o ano passado ou a quantos é que os outros estão ou deixam de estar. Só estou preocupado em como é que posso colaborar para que estes jogadores possam render cada vez mais. Estamos na frente, satisfeitos, ainda falta muito trabalho. Muito trabalho e jogar cada jogo no seu devido momento. Só se pode jogar amanhã o jogo com o Boavista, o resto não podemos controlar".

Autor: Luís Miroto Simões