Apesar do mau resultado, Vitória voltou a salientar a atitude dos seus pupilos: ""O mais importante era a resposta para nós. De sentirmos que temos uma equipa unida, envolvida, que sabe muito bem aquilo que tem a fazer."O timoneiro dos tetracampeões comentou ainda as estreias no onze de Krovinovic e Gabriel Barbosa, destacando as trocas de posição entre ambos e o que quis ganhar com esses movimentos."O Krovinovic surgiu mais à frente dos dois médios mais defensivos, fazendo permutas com o Gabriel Barbosa. Este a derivar para o interior, aproximando-se do ponta-de-lança, e o Krovinovic mais interior mas às vezes a trocar de posição. Queríamos que o Gabriel aparecesse em zona de finalizaçao com o Krovinovic a poder fazer os passes. Fizeram o primeiro jogo, não houve o espaço que queríamos mas os jogadores tiveram qualidade e cumpriram com o que estabelecemos."