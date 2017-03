Rui Vitória quer que a equipa volte a entrar em campo rapidamente, após a pesada derrota em Dortmund. O treinador do Benfica recordou que há metas a alcançar e já só pensa no encontro com o Belenenses, na segunda-feira, ainda que o desaire na Alemanha ainda esteja fresco."É evidente que temos noção de que queríamos ganhar este jogo. Mas ao não ter acontecido é preciso ter cabeça fria e perceber que há mais vida para a frente. Sei como os jogadores reagem, sei o sentimento que temos, e o que mais queremos é jogar. Não ficamos resignados quando perdemos, nem satisfeitos, mas também sabemos que há objetivos para conquistar e cá estamos, prontos para o jogo de amanhã. Quero que o jogo venha para jogarmos em casa, com o nosso público, e ir à procura da vitória", referiu o treinador em conferência de imprensa.Em luta com o FC Porto no campeonato, Vitória foi convidado a comparar os momentos de forma de águias e dragões, mas preferiu dar um passo de cada vez: "Isso são comparações daquelas que eu… Façam vocês. Eu preocupo-me com a minha equipa e em ganhar os jogos que vêm pela frente, preparar os jogos da melhor maneira e, quando se enfrentarem, cá estaremos para mais um jogo. Eu quero é ganhar o jogo de amanhã, e depois em Paços de Ferreira. Faltam 10 jogos, mais um da Taça, das meias-finais, e depois eventualmente mais um: são 12. 12 finais para nós. De vez em quando tudo muda de um dia para o outro, é como os interruptores. Ganha-se, já somos muito bons; perde-se já somos muito maus. É preciso calma".

Autor: Luís Miroto Simões