Rui Vitória não deitou a toalha ao chão apesar da terceira derrota do Benfica na Liga dos Campeões, agora em casa diante do Manchester United (0-1). O treinador das águias gostou do que viu em algumas situações e salientou outros aspetos ganhos.

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito interesssante, bem disputado e do ponto de vista tático muito rico. Abordámos bem a partida tendo em conta o valor do adversário e das equipas do José Mourinho. Controlámos a primeira fase de construção e tivemos a equipa bem posicionada, nunca dando espaço para que a equipa do United organizasse a seu bel prazer. Tivemos 10 minutos na primeira parte depois em que perdemos o sentido e bastou esses 10 minutos. Depois na segunda parte, o United tem grande qualidade, jogadores experimentados. Nós demos uma posse de bola consentida, também por mérito do United, e era tentar sair rápido para o ataque e criar perigo. Foi um jogo muito disputado e um pormenor que fez a diferença. Perdemos o jogo mas ganhámos outras coisas que me agradaram muito. Triste pelo resultado, triste porque fizemos mais do que suficiente para não ter este resultado, mas felizes por outras coisas."

