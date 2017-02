Rui Vitória venceu apenas dois dos seis jogos que disputou no terreno do Sp. Braga, em partidas do campeonato, uma delas na última época, quando já liderava a equipa do Benfica. O outro triunfo remonta à temporada 2011/12, no comando do P. Ferreira, ao conseguir sair de Braga com uma vitória por 2-1. Nos outros quatro encontros como técnico visitante, conseguiu um empate e três desaires, apresentando assim um saldo negativo em jogos referentes à Liga NOS.

No total de jogos disputados no reduto bracarense, Vitória tem ainda mais um resultado positivo (2-1), também como técnico pacense, em partida relativa à Taça CTT. Por seu turno, tal como Record já recordou, desde o momento em que passou a liderar o Benfica, este passou a ser um adversário com o qual tem sido 100 por cento feliz, somando cinco triunfos.