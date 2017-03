Rui Vitória explica por que não irá poupar Pizzi em Paços de Ferreira

Muito se tem falado da situação de Pizzi, que arrasta a sua condição de 'jogador em risco' há praticamente uma volta. O médio tem escapado ao quinto amarelo que lhe valeria uma suspensão de uma partida e agora, a uma jornada do clássico com o FC Porto, há quem defenda que deve ser poupado diante do P. Ferreira. Rui Vitória justifica a sua opção de não deixar o internacional português de fora e usa vários argumentos para essa escolha."Já calculava que seria um tema que viria à baila. Aceito quem coloca essa questão, mas para mim em primeiro lugar está a gestão da equipa, que na minha ótica é fundamental. Não posso colocar a gestão de um cartão à frente da equipa. Ficamos com um jogador de fora, o Fejsa. Trouxemos dois jogadores, o André Horta e o Filipe Augusto. Um vem de lesão, mas ainda não está com o ritmo que entendemos necessário para atuar os 90 minutos. O Filipe trazia ritmo do seu antigo clube, mas lesionou-se. Depois o Jonas também se lesionou... Está nesse joga, não joga. Não podemos tirar três jogadores de uma só vez! Primeiro na minha cabeça está a gestão da equipa. Falar em gestão era dizer que o jogo de Paços não é importante. Não sei se joga ou não, mas por que teria de não jogar? O jogo do Paços é fundamental, determinante e importante. É assim que pensamos. Aceito a história dos cartões, mas primeiro está a gestão da equipa. Tirar três jogadores de uma assentada, de um núcleo... E não tem a ver com valor, mas sim com as características do jogadores. Não se pode, de uma só vez, mexer em três. Tivemos de o fazer, mas por razões que não controlamos", disse, em jeito de lamento.

Autor: Fábio Lima