E Rui Vitória não deixa dúvidas quanto à mentalidade da sua equipa com vista ao que resta da Liga NOS, a começar pela receção ao FC Porto, agendada para 1 de abril, logo a seguir à paragem do campeonato para os jogos da seleções nacionais.



"Nos oito jogos que faltam, quero ganhar sempre. É o próximo, a perspetiva é essa. Quer ganhássemos ou não, seria essa a nossa abordagem. Podem contar com o Benfica até à última gota de suor", concluiu o treinador encarnado.

O empate em Paços de Ferreira deixou o Benfica com dois pontos de vantagem para o FC Porto e os encarnados correm o risco de serem ultrapassados pelo FC Porto este domingo - para isso, os dragões têm de vencer na visita ao Vitória de Setúbal. Caso se verifique esse cenário, serão os portistas a entrar no clássico da próxima jornada na frente do campeonato. Ainda assim, nada que tire o sono a Rui Vitória."Isto vai ser um campeonato disputado até final. E contem connosco até final. Quer estejamos à frente ou não. Vai ser até à ultima jornada e podem saber que podem contar connosco. Há muitos jogos, as equipas vão perder pontos. Mas em nada muda a nossa postura. Era o que faltava", sublinhou o técnico do Benfica em declarações à SportTV.

Autor: Valter Marques