Sobre o papel de Fernando Gomes na procura de soluções, Rui Vitória "regista a iniciativa com grande apreço".



Greve dos árbitros



Questionado sobre a greve dos árbitros anunciada para os encontros da Taça CTT no final de novembro e dezembro, Rui Vitória optou por não se alongar, lembrando que este é um assunto que diz respeito à aquela classe.



Rui Vitória foi convidado a comentar a iniciativa de Fernando Gomes, presidente da FPF, que reuniu com deputados da Assembleia da República e alertou para os problemas do futebol nacional. Contudo, o técnico das águias teme que as picardias entre clubes possam ganhar dimensões problemáticas."Temos de pensar profundamente sobre o futebol português. É uma questão cultural, de educação. Estou convencido que só quando algo mais grave acontecer no futebol português...", lamentou o treinador do Benfica, explicando as consequências que este ambiente de crispação trazem ao futebol português: "Vamos ficando para a cauda da Europa, com uma imagem negativa no estrangeiro. Só quando acontecer uma coisa catastrófica é que vamos arrepiar caminho. O presidente da FPF pode ser um catalisador da reflexão que temos de fazer. Mais do que termos de fazer, é fazer. É fundamental tomar decisões e penso que a melhor pessoa para o fazer é o presidente da FPF".