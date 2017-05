O Benfica vai preparando a próxima época a todo o vapor e, no que diz respeito à baliza, só falta acertar agulhas pelo perfil do terceiro guarda-redes. Ao queapurou, Rui Vitória dá preferência a um jovem, de preferência português e com ligação aos escalões de formação do clube. No entanto, este desenho não está totalmente assente na Luz. A única ‘determinação’ da SAD é a não interferência com a listagem de inscrições a enviar para a UEFA, uma vez que existem quotas a cumprir. No mínimo, oito atletas terão de ser "formados localmente", e não menos de quatro podem ser "formados no país". E com a baliza, a SAD não aponta a ter de ‘queimar’ vagas de outras posições.