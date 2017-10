Rui Vitória está bastante confiante num futuro grandioso e bem sucedido para o Benfica, embora preferisse não comentar a hipótese de ainda estar no clube daqui a 10 anos. Contudo, salientou o papel de Luís Filipe Vieira e não tem dúvidas que com ele ao leme, o emblema da Luz está em boas mãos."Conheço muito bem o presidente. É menos jovem do que eu, mas o Benfica está garantido para os próximos 10 anos. Sendo menos jovem, é a pessoa mais irreverente a querer o futuro do Benfica de forma determinada e positiva. Vejo os próximos 10 anos com o clube sempre em crescimento, um clube que não trabalha em cima da ocasião, que sabe os caminhos a percorrer", elogiou o treinador de 47 anos, justificando estas palavras com aquele que foi o caminho traçado até aqui: "Pensar no Benfica daqui a 10 anos é também pensar nos últimos 10 anos. Se me lembrar do que foi o Benfica nesta última década e ver a sua transformação, é algo que me deixa muito satisfeito enquanto colaborador deste clube. É preciso reconhecer que houve um denominador comum, que foi o presidente e as pessoas à sua volta. Foi uma mudança significativa e radical. O Benfica é um clube com passado, com um presente riquíssimo em termos de vitórias e um futuro pela frente que vai ser positivo, até fazendo o paralelismo com a nossa equipa".