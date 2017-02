O timoneiro das águias reforçou posteriormente essa tese: "É genérico, não é preciso haver reunião, queremos todos o maior profissionalismo e rigor em tudo o que rodeia estas questões. Enquanto treinador, o meu foco são os aspetos técnico-táticos e a valorização dos jogadores, depois estou atento ao que se passa. É rigor, transparência e profissionalismo."

Rui Vitória não deu grande importância às consequências que possam vir da reunião do Benfica com o Conselho de Arbitragem, explicando que apenas quer "rigor, transparência e profissionalismo". Questionado sobre se espera que os erros terminem na sequência desse encontro com o CA da FPF, agendado para terça-feira, o treinador das águias sublinhou que está atento a dois aspetos."O que fazemos é estar muito atentos, manifestando-nos quando assim entendemos e eu assim o farei. Já disse qual era a minha postura sobre isto. Queremos que [os árbitros] sejam o mais profissionais possível. Estamos muito focados em nós e atentos ao que anda em nosso redor, mas não nos preocupamos em demasia com essas questões. Primeiro o nosso trabalho mas estamos muito vigilantes. Sempre que entender que devo falar, assim o farei", referiu Rui Vitória, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Chaves (sexta-feira, às 21 horas).