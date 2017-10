Continuar a ler

Questionado sobre a

Questionado sobre a quebra de comunicações entre vídeo-árbitro e árbitro principal no Aves-Benfica - comunicada pela FPF através da sua conta no Twitter referente ao projeto do VAR -, o timoneiro dos tetracampeões disse nada saber e optou por lembrar outras situações em que o VAR falhou... por motivos humanos. "Não tenho qualquer informação que o VAR tenha oficialmente falhado. Há jogos em que já vi o VAR falhar: na Taça de Portugal, o nosso com o Marítimo, com o Sp. Braga aqui... agora, formalmente, se falhou, não sei dizer", vincou, recordando: "Estou perfeitamente à vontade porque disse aqui nesta sala que era uma fase de adaptação, que isto não resolvia os problemas todos. Digo nós, os adeptos, os próprios árbitros."

Rui Vitória sublinhou que será necessário algo mais do que o próprio vídeo-árbitro (VAR) para afastar o clima de suspeição que existe no futebol português. O técnico do Benfica frisou que a introdução desta tecnologia veio efetivamente ajudar mas que há questões do foro cultural que terão de ser mudadas para a crispação dissipar."Esta fase de adaptação é para toda a gente e fui dos primeiros a dizê-lo. Reparem nisto: foi agora o VAR. Passaram 10 jornadas e não resolveram os problemas na mesma. Isto faz lembrar aqueles jogadores que vão passa de clube, não jogam aqui, não jogam ali… se calhar o problema estava no jogador. Isto está na nossa cultura. Veio para pôr a verdade desportiva - não sei se repôs ou não - mas não resolve os programas de TV, as quezílias, não resolve nada. O problema não está no VAR, está na nossa cultura desportiva. É algo mais profundo", analisou Rui Vitória na conferência de antevisão à receção ao Feirense, agendada para sexta-feira (19 horas).