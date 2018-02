Rui Vitória disse esta sexta-feira ser necessário bom senso por parte da arbitragem. O técnico falou da "leviandade" com que são tomadas algumas decisões.





Continuar a ler

"Já perceberam o impacto que tem uma decisão para um clube que pode descer de divisão e que pode ir quase à falência? Já perceberam que há treinadores e jogadores que podem ser facilmente despedidos por situações destas? É preciso refletirmos todos, pensarmos nisto como deve ser. Somos um país teste do VAR. A decisão de um árbitro em segundos é difícil, mas alguém hoje em casa percebe que haja um árbitro que tem de decidir e depois está outro árbitro metido numa casa com 4 ou 5 ecrãs, com um assistente, e depois não toma uma decisão? Depois refugiamo-nos na questão do protocolo. Temos a casa a arder, temos as mangueiras ou os baldes de água prontos para intervir, mas como só temos os extintores homologados, apaga-se o fogo só com extintores. O protocolo diz uma série de coisas mas é preciso termos bom senso", acrescentou o técnico encarnado.

"É bom que fique claro que o que vou dizer aqui, não vou criticar a arbitragem, vou dar a minha opinião. As questões dos clubes, o Benfica já se expressou através dos vices-presidentes. De facto foi uma semana conturbada e eu sinto-me na obrigação de falar sobre isto. Tenho uma visão construtiva para o futebol. Desde que começou a história do VAR fui sempre alguém presente, estou perfeitamente à vontade para falar. Ainda recentemente houve uma reunião com os clubes e fiz questão de estar presente. É fundamental que os árbitros entendam isto de uma vez por todas. É fundamental ter consciência das nossas decisões. As decisões que o árbitro toma têm de se tomadas com um rigor enorme. Em dois minutos, o que pode acontecer com consequências para muita gente? Para quem está acima, para quem esta abaixo, os jogos que aí vem, as equipas do fundo da tabela… O ano passado desceu-se por um golo. O Arouca desce de divisão no Estoril por um golo. Um ponto vai separar as equipas que descem das que não descem. É preciso ter a máxima atenção, concentração, o máximo rigor. Estou a falar no sentido em que não aceito muito facilmente decisões tomadas com esta… não diria negligência, mas alguma leviandade", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões