Heriberto é mais uma aposta da formação projetada a integrar o plantel principal a médio prazo e Rui Vitória faz questão de manter o dianteiro, de 20 anos, debaixo de olho.



Record sabe que, depois de ter efetuado a pré-época com a restante equipa – e mesmo após a ‘despromoção’ à formação secundária –, o avançado tem vindo a treinar-se de forma regular com os tetracampeões nacionais. Para além disso, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o jovem tem vindo a dar nas vistas em sede de treino.

Heriberto parece determinado a convencer os responsáveis do emblema da Luz e prova disso mesmo é a época que tem vindo a efetuar sob o comando de Hélder Cristóvão, tendo já apontado sete golos em 10 partidas na equipa B. Além do jogador formado no Sporting e no Belenenses, também Kalaica continua a ser aposta para trabalhar com a equipa A.

Autores: João Soares Ribeiro e Valter Marques