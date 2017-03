Continuar a ler Questionado sobre se teme que, devido aos últimos desenvolvimentos, Artur Soares Dias se apresente em Santa Maria da Feira, de alguma forma condicionado, manteve o mesmo registo: desvalorizar e tentar manter-se à margem.



"Não vale a pena estar a rebobinar o filme. Percebem porque é que há um tempo falei na importância da mensagem de um clube para o exterior? Não falo mais disto, pois também sei a importância que isso poderá ter no exterior. Sei muito bem as mensagens que tenho de passar", assegurou Rui Vitória.



Mais um jornalista, mais uma pergunta, mais uma tentativa para 'obrigar' o treinador encarnado a falar de arbitragens. Desta feita sobre se determinadas declarações não podem ser consideradas um incitamento à violência. Mais uma recusa.



"Ao responder daquela forma, na pergunta anterior, nós que temos uma responsabilidade enorme, o melhor é ficar calado", concluiu Rui Vitória. Questionado sobre se teme que, devido aos últimos desenvolvimentos, Artur Soares Dias se apresente em Santa Maria da Feira, de alguma forma condicionado, manteve o mesmo registo: desvalorizar e tentar manter-se à margem."Não vale a pena estar a rebobinar o filme. Percebem porque é que há um tempo falei na importância da mensagem de um clube para o exterior? Não falo mais disto, pois também sei a importância que isso poderá ter no exterior. Sei muito bem as mensagens que tenho de passar", assegurou Rui Vitória.Mais um jornalista, mais uma pergunta, mais uma tentativa para 'obrigar' o treinador encarnado a falar de arbitragens. Desta feita sobre se determinadas declarações não podem ser consideradas um incitamento à violência. Mais uma recusa."Ao responder daquela forma, na pergunta anterior, nós que temos uma responsabilidade enorme, o melhor é ficar calado", concluiu Rui Vitória. "Não devemos estar constantemente a falar. Quando achar que devo falar, falarei. Não precisam de fazer perguntas. Qualquer dia fazemos conferências de imprensa sobre as nomeações de arbitragem. Quem mandou as pedras que nao esconda as mãos. Pouco mais tenho a dizer", reforçou o técnico das águias

Ao contrário do que sucedeu na conferência de imprensa de lançamento da partida com o Sp. Braga, a contar para a última jornada da Liga NOS, Rui Vitória mostrou-se esta sexta-feira muito menos disponível para abordar questões relacionadas com a arbitragem. Ainda assim, não deixou de enviar um recado àqueles - sem nunca mencionar o FC Porto que 'mandaram as pedras e esconderam a mão'."Só vou falar de arbitragem, porque estão a perguntar, pois entendo que não devemos estar a falar disto, num 'pre-match'. Mas, quem mandou as pedras que não esconda, agora, as mãos. Raramente falei na arbitragem e quando falei até foi num registo elogioso", recordou o treinador do Benfica, insistindo na teoria de que existem outros 'culpados' que, entretanto, saíram de cena.

Autores: João Lopes e João Socorro Viegas