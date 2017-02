De águia ao peito, apenas um troféu nacional ainda escapa a Rui Vitória e esse é precisamente a Taça de Portugal. O técnico até já levantou o troféu no Jamor – em 2012/13, ao serviço do V. Guimarães, bateu o agora seu Benfica –, mas desde que chegou à Luz conseguiu vencer tudo a nível interno (campeonato, Taça da Liga e Supertaça) menos a dita prova. Para o treinador, tornar a sorrir nesta competição dando alegria aos adeptos encarnados seria especial e o emblema da Luz tem agora, na teoria, o caminho aberto para alcançar o feito. As meias-finais são disputadas com o Estoril e, na outra ponta da balança, estão V. Guimarães e Chaves – daqui sairá o outro finalista, assim as águias deixem os canários para trás.

Na última época, primeira de Vitória no Benfica, os tricampeões nacionais foram cedo eliminados da Taça de Portugal. Logo à 4ª eliminatória, caíram aos pés do Sporting, em Alvalade, tendo antes levado de vencida o modesto Vianense. Agora, o trajeto já conta com quatro partidas. A caminhada arrancou com o afastamento do 1º de Dezembro (2-1), seguindo-se a goleada (6-0) na Luz ao Marítimo. O Real foi o opositor que se seguiu nos ‘oitavos’, sendo batido por 3-0 e o Leixões foi a última vítima das águias, saindo também goleado (6-2) da Luz.