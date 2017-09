Na véspera de defrontar o Basileia para a Liga dos Campeões, Rui Vitória recuou até ao último jogo de campeonato para fazer um ponto da situação do Benfica. "O último jogo foi muito bem conseguido, mas faltaram mais golos", reconheceu, evitando euforias. "Da mesma forma que quando perdemos dissemos que não estaria tudo mal, também não se resolveu tudo num jogo."

"O nosso processo é continuar com uma perspetiva positiva e amanhã é mais um passo que queremos dar. Vai ser um jogo difícil. Na Champions não há jogos fáceis e vimos com uma grande vontade", garantiu, na sala de imprensa do St. Jakob's Park.

Sobre o Basileia, destacou que é uma equipa "habituada a jogos de competições europeias", mas mantém a convicção de que o Benfica irá "buscar pontos a qualquer campo", sobretudo depois da derrota em casa com o Besiktas. "Até ao último jogo, vai ser muito disputado", anteviu. Por isso, recusa a ideia de que a partida na Suíça seja mais decisiva do que qualquer outra. "Todos são decisivos. Um jogo de Champions é para ser vivido assim. Queremos pontuar, mas olhamos para o caráter decisivo porque queremos que seja assim. É mais uma final", afirmou o treinador do Benfica.

Autor: Filipe Pedras